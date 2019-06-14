14.06.2019 15:35
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Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne operasyon: 4 gözaltı

Sultangazi

Sultangazi'de bulunan Yürüyüş Dergisi'ne öğle saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sultangazi'de bulunan Yürüyüş Dergisi'ne öğle saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda DHKP-C üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne bugün öğle saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan baskında yol tamamen trafiğe kapatıldı. Baskında DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığını öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Sultangazi, 3. Sayfa

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