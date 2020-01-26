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Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Sultangazi'de kontrolden çıkan bir araç elektrik direğine çarparak takla attı.

26.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:12
'de kontrolden çıkan bir araç elektrik direğine çarparak takla attı. Kazayı gören bir sürücünün ani firen yapması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MOD 62 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan araç elektrik direğine çarparak takla attı. Kaza nedeniyle ani fren yapan 34 CNP 44 plakalı minibüse de 34 NJ 4478 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu y
(Vedat Bayraktar/İHA)
Sultangazi'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Arnavutköy, Sultangazi, Güncel

Kaynak: İHA


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