Haberler » Güncel » Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada - Haber

Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

SULTANGAZİ'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı.

27.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:35Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

SULTANGAZİ'de bir binaya giren ayakkabı hırsızı, ayakkabıları teker teker inceleyerek çaldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren ayakkabı hırsızı, katları tek tek dolaştı. Ayakkabıları teker teker inceleyen şüpheli, daha sonra çantanın içerisine ayakkabıları doldurarak binadan kaçtı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.



Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Trabzon'un gün batımını hiç böyle görmediniz
11:30  Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma
11:30  Depremzedeler geceyi çadırda geçiriyor
11:30  "Olimpiyat atmosferini yaşamayı, olimpiyat köyünde olmayı çok istiyorduk"
11:30  Hokey Kadınlar A Milli Takımı Avrupa ikincisi
27.01.2020 11:34:10