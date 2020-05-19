SULTANGAZİ'DEKİ İZİN KAĞIDI KONTROL EDİLEN VATANDAŞ POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sultangazi'de denetimlerde izin belgesi kontrol edilen bir vatandaş, polisin üzerine yürüdü.

SULTANGAZİ'DEKİ İZİN KAĞIDI KONTROL EDİLEN VATANDAŞ POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
19.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:07
Sultangazi'de denetimlerde izin belgesi kontrol edilen bir vatandaş, polisin üzerine yürüdü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 6. Haftasında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araçlara yöenlik denetim yaptı. İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, araçlar durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, ilginç anlar yaşandı.
POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Cebeci Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nin kesiştiği Çanakkale Şahitleri Caddesi'ndeki denetimde polisler, durdurdukları bir araç sürücüsünün izin kağıdından şüphelendi. Polis, bir yandan evrakın sahte olabileceği ihtimali üzerine sürücünün izin kağıdını aldığı iddia ettiği Başakşehir Kaymakamlığı iletişim kurmaya çalıştı, bir yandan da sürücünün kimlik kontrolünü yaptı. Bu sırada sürücü, polis ile tartışarak bir polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı. Diğer polis memurları araya girdi. Yapılan incelemede sürücünün Başakşehir Kaymakamlığı'ndan 2 saatliğine izin belgesi aldığının öğrenilmesi üzerine, geçişine izin verildi.
"KANKAMIN İSTEĞİNİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM"
Denetimlerde, polisin durdurduğu Suriye uyruklu bir genç, "Benim kankam burada oturuyor. Kankam bir şey istedi. Onu almak için çıktım" dedi. Yine durdurulan bir motosiklet sürücüsü de, motosikleti yeni aldığını ve denemek için dışarı çıktığını söyledi. Durdurulan ve maske kullanmadığı görülen bir araç sürücüsü, maskesini takması yönünde uyarıldı. Sürücü polise, "Sigara içerecektim onun için çıkardım" diye konuştu. Bunun üzerine polis memuru, araç içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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