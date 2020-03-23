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Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 1 şüpheli tutuklandı.

23.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:04
Sultangazi 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 1 şüpheli tutuklandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart'ta 50.yıl Mahallesindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ahmet A.(34) Sinan A.(38), İsa D.(20) ve Ramazan Y.'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Sultangazi’deki uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

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Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonu
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel

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