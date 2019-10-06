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Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar...Hırsızlar kamerada

Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar.

06.10.2019 09:16
Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar...Hırsızlar kamerada
Şüphelilerin çalıntı motosiklet ile rahat rahat gezmeleri pes dedirtti
İSTANBUL - Sultangazi'den çaldığı motosiklet ile Esenyurt'ta dolaştığı ileri sürülen 3 şüpheli kişi polis ekiplerinin ihbarı kısa sürede değerlendirmesi ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin motosiklet ile Esenyurt'ta gezdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Geçtiğimiz gün Sultangazi'den motosiklet çaldığı öne sürülen 3 şüpheli kişi Esenyurt'ta dolaşırken vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu polisi bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede şüphelileri tespit etti. Kaçmalarına fırsat kalmadan yakalanan şüphelilerin motosikleti 'düz kontak' tabir edilen yöntem ile çaldıkları anlaşıldı. Polis ekipleri birisinin yaşı 18'den küçük olan 3 kişiyi sağlık kontrolüne ardından da polis merkezine götürdü. Çalıntı motosiklet ise emniyete götürüldü.
Motosiklet ile gezdikleri anlar kamerada
Öte yandan şüphelilerin çalıntı motosiklet ile Esenyurt sokaklarında gezdikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların motosiklet ile bir binaya uğradıktan sonra tekrar aynı motosiklet ile uzaklaşmaları yer alıyor.
Sultangazi'den çaldıkları motosiklet ile Esenyurt'ta polise yakalandılar...Hırsızlar kamerada

Motosiklet, Sultangazi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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