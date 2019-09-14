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Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)

SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

14.09.2019 19:28Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)
SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.
Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Yanan alanın görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
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(CEP TELEFONU)
Yangından görüntüler
Vatandaşların söndürme çalışmaları
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- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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