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Sultangazi kent ormanı'nda yangın (2)
14.09.2019 19:46
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Kaynak: DHA
Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı
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