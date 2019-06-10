Sultangazi'nin Madalya Avcıları

Sultangazi'de kendi adına açtığı kulüpte genç sporcuları yarışmalara hazırlayan Bektaş, birçok ulusal ve uluslar arası turnuvada şampiyon çıkarmış durumda. Kickboks ve Muaythai branşlarında birden fazla şampiyonlukları bulunan milli sporcu Serdar Bektaş aynı zamanda başarılı bir atlet.

Bektaş'ın şimdiki hedefi ise 12 minik sporcu ile katılacakları 2019 Türkiye şampiyonası elemeleri, Serdar Bektaş 18 – 22 haziran tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Muaythai şampiyonasında 12'de 12 yaparak rekor kırmak istiyor.

Kaynak: Bültenler