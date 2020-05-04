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SULTANGAZİ TEM'DE ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

SULTANGAZİ'de çekilen iki farklı görüntü bu kadarına 'pes' dedirtti.

04.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:41
SULTANGAZİ'de çekilen iki farklı görüntü bu kadarına 'pes' dedirtti. Sultangazi, Tem Otoyolu yan yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşları ufak çocuklar hızlı giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay Sultangazi, TEM Otoyolu Metris Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk karşıdan karşıya geçmek isterken canlarını tehlikeye attı. Hızlı giden araçlara aldırış etmeyen çocuklardan biri karşıya geçerken yolun ortasında oynadığı görüldü. Seyir halindeki bazı sürücüler de yola atlayan çocukları görünce şaşkınlık yaşadılar. Herhangi bir kaza yaşanmadan karşıya geçen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldular.
YOL ORTASINDA SPOR
Trafiğin işlek olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda cep telefonu ile çekilen görüntüde iki kişinin akan trafiğe rağmen spor yaptığı görülüyor. Akan trafiğe rağmen spor yapan iki kişi, hızlı giden araçlara aldırış etmedi. SULTANGAZİ TEM’DE ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Sultangazi, Köprülü, Güncel, Haber

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