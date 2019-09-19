Sultangazi'ye 10 milyon liralık elektrik dağıtım merkezi

Sultangazi'de görüntü kirliliği oluşturan havai hatlarını yer altına alma çalışmaları kapsamında 10 milyon lira değerinde 2 ayrı elektrik dağıtım merkezi kazandırılacak.



"Işıl Işıl Bir Sultangazi" sloganı kapsamında yapılan aydınlatma ve elektrik direklerini yenileme çalışmalarına havai hatların yer altına alınması da eklendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş) ile yaptığı görüşmelerin ardından bölgede çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne trafo merkezi de tesis edilecek. Böylece mahallenin enerji sıkıntısı giderilmiş olacak. Ayrıca iki ayrı noktada yapılacak olan Elektrik Dağıtım Merkezi, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan elektrik kesintisinin de önüne geçecek.



Sultangazi'ye 10 milyon lira değerinde 7,5 kilometrelik 2 ayrı elektrik dağıtım merkezi kazandırılacak. Projenin 6,8 kilometrelik kısmı tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi Hendek Sokak'ta devam eden havai hatların yer altına alınması kısa sürede tamamlanarak çalışmaların diğer mahallelerde de devam etmesi planlanıyor.



"Pek çok projeyi hayata geçiriyoruz"



Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, ilçede yapılan alt yapı hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, "Daha güzel bir Sultangazi'ye kavuşmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden yeşil alana kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerini alarak hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Havai hatların yer altına alınma çalışmasında bizlere destek veren BEDAŞ ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Öte yandan, havai hatların yer altına alınmasının ardından proje kapsamında eski direklerin yerine modern aydınlatma direklerinin konulması da sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA