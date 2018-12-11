Sultanhisar'da 8 Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Polise tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için etkin direnme" suçundan haklarında açılan davada 6 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılan 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.
Ekipler, E.D, K.D, M.D, K.D, Y.Ç, D.K, M.D. ve E.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Aydın,Sultanhisar
11 Aralık 2018 Salı 18:14