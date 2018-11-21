Sultanhisar'da Keçi Hırsızları Tutuklandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:20



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:20

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Atça Mahallesi'nde Mustafa Tombak'a ait 8 keçinin çalındığı ihbarı üzerine Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonucu hayvanları çaldığı tespit edilen E.E ile S.U gözaltına alındı, bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Keçilerine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Tombak, zanlıların kısa sürede yakalanmasından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.