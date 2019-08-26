Haberler» Güncel» Haber

Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi, hizmete girdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımı tamamlanan "Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi", hizmete açıldı.

26.08.2019 17:38 Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi, hizmete girdi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımı tamamlanan "Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi", hizmete açıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlanan 10 yatak kapasiteli hastanenin hizmet vermeye başladığı belirtildi.
Yaklaşık 6 milyon 900 bin liraya mal olan hastanede, acil sağlık hizmetleri, aile sağlığı hizmetleri ve toplum sağlığı çalışmalarının bir arada yürütüleceği kaydedildi.
Bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşan hastanenin, sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracağı, ilçede yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

Devlet Hastanesi, Sultanhisar, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:35   Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
18:33   JES protestosu
18:33   Ankara'da ithal ağaç dönemi sona eriyor
18:32   Elazığ'da kaçak avlanılan 400 kilo balık ele geçirildi
18:31   Kula Ziraat Odası Başkanı Topal'ın acı günü
18:30   Antalya'da barınaktaki "hayvanların öldürüldüğü" iddiası
18:30   Köpeğe çarpıp kaçtı