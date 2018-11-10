Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 2 - Vakıfbank: 3

VakıfBank, Sultanlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe
'yi 18-25, 25-21, 25-20, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Fenerbahçe: Fatma 8, Eda 10, Antonijevic 1, Bricio 26, Bahar 8, Vargas 29, Melis (L) 1, Polen, Sıla
VakıfBank: : Robinson 9, Kübra 3, Cansu 1, Zhu 30, Zehra 8, Slöetjes 18, Gizem (L), Melis 2, Ayça, Ebrar, Buket
Setler: 18-25, 25-21, 25-20, 21-25, 14-16
Süre: 131 dakika (25', 28', 27', 30', 21')
TK-S) - İSTANBUL
Fenerbahçe
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:23