10 Kasım 2018, 21:23
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Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 2 - Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 2 - Vakıfbank: 3

VakıfBank, Sultanlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 18-25, 25-21, 25-20, 21-25 ve 14-16’lık setlerle 3-2 mağlup etti.

VakıfBank, Sultanlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 18-25, 25-21, 25-20, 21-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Fenerbahçe: Fatma 8, Eda 10, Antonijevic 1, Bricio 26, Bahar 8, Vargas 29, Melis (L) 1, Polen, Sıla

VakıfBank: : Robinson 9, Kübra 3, Cansu 1, Zhu 30, Zehra 8, Slöetjes 18, Gizem (L), Melis 2, Ayça, Ebrar, Buket

Setler: 18-25, 25-21, 25-20, 21-25, 14-16

Süre: 131 dakika (25', 28', 27', 30', 21')

TK-S) - İSTANBUL Fenerbahçe
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:23



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