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Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray
, Fenerbahçe
'yi ağırlayacak.
Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Yeşilyurt ile VakıfBank karşılaşacak. Ligde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Eczacıbaşı VitrA ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:
YARIN
13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet
26 EKİM CUMARTESİ
15.00 PTT - Nilüfer Bld.
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları
16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş
17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Vol. İht.
(İHA)