Sultanlar Ligi'nde 7'nci Hafta Tamamlandı

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Galatasaray
HDI Sigorta
deplasmanda Nilüfer Belediyesi'ni 25-23, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Beşiktaş
: 0-3 (21-25, 21-25, 17-25) Türk Hava Yolları
- Çanakkale
Belediyesi: 3-2 (25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12) Fenerbahçe
- Aydın
Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-15, 25-20, 27-25)
Sigorta,Galatasaray,Vestel
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:53