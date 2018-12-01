01 Aralık 2018, 19:53
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Sultanlar Ligi'nde 7'nci Hafta Tamamlandı

Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Nilüfer Belediyesi'ni 25-23, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş: 0-3 (21-25, 21-25, 17-25)

Türk Hava Yolları - Çanakkale Belediyesi: 3-2 (25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12)

Fenerbahçe - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-15, 25-20, 27-25) Sigorta,Galatasaray,Vestel
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:53



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