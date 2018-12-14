14 Aralık 2018, 20:52
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Sultanlar Ligi'nde 9'uncu Hafta Başladı

Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında bugün 2 karşılaşma oynandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında bugün 2 karşılaşma oynandı.

Saat 18.00'de başlayan 2 karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol ihtisas'ı 35-33, 20-25, 25-22, 18-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yendi.

Diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe evinde Nilüfer Belediyespor'a 20-25, 25-23, 22-25, 25-14 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftası, yarın oynanacak mücadelelerle tamamlanacak. Beylikdüzü,Sigorta,Galatasaray,Vestel
14 Aralık 2018 Cuma 20:52



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