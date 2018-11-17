Sultanlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamladı

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı. Haftanın maçında Burhan Felek
Spor Salonu'nda Fenerbahçe
rakibi Galatasaray
'ı 25-19, 25-16 ve 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi'nde günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Halkbank - Karayollar: 0-3 (24-26, 23-25, 27-29) Aydın
Büyükşehir Belediyesi - Vakıfbank
: 0-3 (13-25, 18-25, 21-25)
Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Çanakkale
Belediyesi: 3-0 (26-24, 26-24, 25-20)
Fenerbahçe - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-16, 28-26) - İstanbul
Burhan Felek,Galatasaray,Fenerbahçe,Vestel
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:36