17 Kasım 2018, 19:36
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Sultanlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamladı

Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı.



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı. Haftanın maçında Burhan Felek Spor Salonu'nda Fenerbahçe rakibi Galatasaray'ı 25-19, 25-16 ve 28-26'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nde günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Halkbank - Karayollar: 0-3 (24-26, 23-25, 27-29)

Aydın Büyükşehir Belediyesi - Vakıfbank: 0-3 (13-25, 18-25, 21-25)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Belediyesi: 3-0 (26-24, 26-24, 25-20)

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-16, 28-26) - İstanbul Burhan Felek,Galatasaray,Fenerbahçe,Vestel
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:36



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