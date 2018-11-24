24 Kasım 2018, 21:16
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Sultanlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında günün maçları tamamlandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında günün maçları tamamlandı. Günün kapanış maçında Beşiktaş, Burhan Felek Spor Salonu'nda Halkbank'ı 28-26, 15-25, 25-21, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün diğer maçlarının sonuçları şu şekilde:

Karayolları - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3 (25-16, 14-25, 18-25, 17-25)

Çanakkale Belediyesi - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (24-25, 11-25, 21-25)

Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

VakıfBank - Nilüfer Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-20, 25-20) Burhan Felek,Beşiktaş,Vestel
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:16



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