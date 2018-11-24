Sultanlar Ligi'nde Günün Maçları Tamamlandı

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6'ncı haftasında günün maçları tamamlandı. Günün kapanış maçında Beşiktaş
, Burhan Felek
Spor Salonu'nda Halkbank'ı 28-26, 15-25, 25-21, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün diğer maçlarının sonuçları şu şekilde:
Karayolları - Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: 1-3 (25-16, 14-25, 18-25, 17-25) Çanakkale
Belediyesi - Eczacıbaşı
VitrA: 0-3 (24-25, 11-25, 21-25) Galatasaray
HDI Sigorta
- Aydın
Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)
VakıfBank - Nilüfer Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-20, 25-20)
Burhan Felek,Beşiktaş,Vestel
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:16