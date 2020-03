Sultans of Türkiye, yeni robotuyla yarışmaya hazır

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı İstanbul 'da başladı. Siemens 'ten yapılan açıklamaya göre, eğitim kurumları arasında yapılan ve dünyada 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı Uluslararası FIRST Robotics Competition'nın (FRC) Türkiye ayağı, İstanbul'da 8 Mart'a kadar sürecek. Ülker Sports Arena'da yaklaşık 50 lisenin yarışacağı organizasyon Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenecek."Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir! (Infinite Recharge)" teması altında gerçekleştirilecek etkinlikte, lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dereceye girmeye çalışacak. Organizasyon sonunda ise en başarılı 6 takım, ABD Houston'da 14-18 Nisan'da yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazanacak. Darüşşafaka bileti geçen yıl kaptıOrganizasyonda, geçen yıl ABD'de yapılan finallerde "İlham Veren Mühendislik Ödülü"nü alan ve 2020 için Houston'a gitme hakkı kazanan Darüşşafaka Robot Kulübü'nün takımı Sultans of Türkiye de yeni robotlarıyla organizasyona katılacak.Siemens'in uzman mühendisleri tarafından da mentorluk desteği verilen Sultans of Türkiye, yeni robotuyla önce organizasyonun İstanbul'daki ayağında yer alacak. Ardından 1-4 Nisan'da Los Angeles'taki FRC Regional yarışmasına, oradan da 14-18 Nisan'da Houston'daki büyük finalde boy gösterecek."Gururla destekliyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, "Telgraf eğitimiyle başlayan bir sürecin 113 yıldır devam etmesi ve robot yapımına kadar ulaşıyor olması Darüşşafaka ile kurduğumuz güçlü bağların önemli bir göstergesidir. Siemens Türkiye olarak, kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahibi binlerce öğrenciye parlak bir gelecek sağlayan Darüşşafaka'yı gururla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.Keçeci, eğitim konusunda şirketin çalışanlarının gönülden destek verdiğini de belirterek, "Siemens Türkiye'nin gönüllü mühendisleri, Darüşşafakalı gençlerin geleceğin dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkıda bulunmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.