Sultanşehre İz Bırakan Kadınlarımız" Paneli

Kaynak: AA

Sivas'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sultanşehre İz Bırakan Kadınlarımız" konulu panel düzenlendi.Sivas Valiliğince Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'nın panel yöneticisi olduğu programda, Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, CÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zehra Seyfikli, Prof. Dr. Hatice Tel Aydın ve Benek Kaya konuşmacı olarak katıldı.Panelde, Kurtuluş Savaşı'nda Sivaslı kadınların Sivas Anadolu Kadınlar Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni kurmaları ve çalışmaları ile kadının ailedeki rolü, kadın ve sağlık konuları anlatıldı.Panelin ardından Sivas'ta alanlarında yaptıkları çalışmalarla örnek olan kadınlara hediye verildi.Panele, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve çok sayıda vatandaş katıldı.