Haberler» genel» Haber

Sultansuyu Harasından kaçan tayların tamamı bulundu

Sultansuyu Harasından kaçan tayların tamamı bulundu Tayların ürkme sonucu kaçtığı tahmin ediliyorMALATYA - Malatya'da dün akşam Sultansuyu Harası'ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4'ü de bu sabah bulundu.

05.08.2019 13:19
Sultansuyu Harasından kaçan tayların tamamı bulundu
Sultansuyu Harasından kaçan tayların tamamı bulundu
Tayların ürkme sonucu kaçtığı tahmin ediliyor
MALATYA - Malatya'da dün akşam Sultansuyu Harası'ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4'ü de bu sabah bulundu. 1 yaşındaki tayların, bölgede bulunan yabani domuz sürülerinden ürkerek kaçmış olabileceği tahmin ediliyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan en iyi Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde Çiftçibaşı mevkiinde dün gece kaçan 34 dişi taydan 3'ü şehirlerarası yolda araçların çarpması sonucu telef olmuş, diğerleri ise işletme çalışanları tarafından bulunmuştu. Kayıp olarak aranan 4 tayın ise bu sabah saatlerinde bölgeden uzak bir mevkide bulunduğu öğrenildi.Yaz mevsimi nedeniyle çevresi demir korkuluklarla kapalı alanda bekleyen tayların, bu mevsimde bölgede sıkça görülen yabani domuz sürülerinden veya yırtıcı hayvanlardan ürkerek demir kapıyı kırıp, kaçtıkları tahmin ediliyor.
Henüz 1 yaşında olan dişi tayların 1 yıl sonra satışa hazır olacağı öğrenilirken, tayların piyasa değerinin ise elit tayların fiyatından çok daha düşük olduğu ve her birinin tahmini 10 ile 30 bin TL arasında satılabileceği belirtiliyor.
Olayın geçmişi
Sultansuyu Tarım İşletmeleri Çiftçibaşı mevkiinde bulunan 34 dişi tay, demir kapıyı kırarak Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 yabancı plakalı otomobillerin aniden önlerine çıkan atlara çarpması sonucu 3 tay telef oldu. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi ise hafif yaralandı.
Kaçan atlat ise İşletmeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlıkdere mevkiinde işletme çalışanları ve jandarma tarafından yakalanarak haraya geri getirildi. Olayla ilgili ise kurum tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Akçadağ, Malatya, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
13:57   Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
13:31   Atlı birliklere yoğun ilgi... Medeniyetin beşiği, "Harput" jandarma ile daha güvende
13:28   Çocuklarıyla hiç göz göze gelmeyince otizm olduğunu öğrendiler
13:19   Sultansuyu Harasından kaçan tayların tamamı bulundu
13:09   Belediye anons yaptı, çocuklar bayram tıraşına koştu
13:07   Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti, harabe evde yaşama tutunmaya çalışıyor
13:05   İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu