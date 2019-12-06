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Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı getirdi

Kırıkkale'de 104 bin 260 dekarlık arazide yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 68 milyon Türk Lirası katkı sağlandığı bildirildi.

06.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:53Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı getirdi
'de 104 bin 260 dekarlık arazide yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 68 milyon Türk Lirası katkı sağlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kırıkkale genelinde 22 Nisan-15 Ekim dönemini kapsayan sulama sezonunda 104 bin 260 dekarlık tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği ifade edilen açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemleriyle kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yoksulluğun azaldığını ve göçlerin önlendiğini vurguladı. Bu kapsamda Kırıkkale genelinde 22 Nisan'da başlayan sulama sezonun 15 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Kırıkkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 104 bin 260 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kırıkkale il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 104 bin 260 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 68 milyon TL katkı sağlandı" dedi.

Aydın, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam edildiğini, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada tasarruf sağlanması doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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