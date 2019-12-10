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Suluboya eserlerini Londra'dan önce Levent Tenis Kulübü'nde sergiliyor

Profesyonel iş yaşamına 20 yıldır mali müşavir ve denetçi olarak devam eden Bâlâ Hatun Usuğ, suluboya eserlerini Levent Spor Kulübü'nde düzenlenen karma sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

10.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06Suluboya eserlerini Londra'dan önce Levent Tenis Kulübü'nde sergiliyor

Sanatçı, 20 gününe kadar sergileyeceği sanat eserleri, bu tarihten sonra 'da Vauxhall'da sergilemeye devam edecek.

Resim çalışmalarına 2015 yılında başlayan Bâlâ Hatun Usuğ, iş çevreleriyle İstanbul ve Londra'daki ofislerinde bir araya geldiği dönemlerde özellikle suluboya tekniğinin ilgi çektiğini fark ederek malzeme seçimini suluboyadan yana kullandı. Ressam Saim Altuncu ile tekniğini geliştiren sanatçı sergide 12 eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Usuğ, sergiye dair değerlendirmesinde suluboyayı özellikle seçtiğini, profesyonel mesleği olan mali müşavirlikle suluboya resim arasında benzerlik olduğunu, her iki disiplinin de hata affetmediğini vurguladı.

Bâlâ Hatun Usuğ, serginin açılış kokteylinde yaptığı konuşmasında: "Sanat geliştirir, iyileştirir ve birleştirir. Sanatın yaygınlaşması, ulaşılabilir olduğu, geniş halk kitlelerinde kabul görmesi toplumsal barış açısından önem taşıyor." dedi.

Hayata geçirdiği figüratif eserlerde medyum olarak kağıt tercih ettiğini belirten sanatçı, resmin kendisini özgürleştirdiğini, renkleri ve onların enerjilerini sevdiğini, şekillerin kendisi için birer araç gibi olduğunu, renkler ve şekiller sayesinde hayata farklı bakabildiğini sözlerine ekledi.

Bâlâ Hatun Usuğ'un tüm eserleri karma serginin açılış kokteylinde satıldı.


Aralık, Londra, Güncel

Kaynak: Bültenler

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