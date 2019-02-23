Suluova Belediyesi ile Oka'dan Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Anlaşması

Suluova
Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA
) arasında coğrafi bilgi sisteminin kullanımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Protokolü OKA Amasya
İl Koordinatörü Erdin Güden ile birlikte imzalayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok
, anlaşmanın imar çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Üçok, ajansın kullandığı coğrafi bilgi sisteminin imkanlarından faydalanmaları ile ilçenin yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarına erişebileceklerini söyledi. - AMASYA
Amasya, Suluova, Güncel
Kaynak: İHA