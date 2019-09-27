Haberler » Güncel » Haber

Suluova Belediyesinden 218 öğrenciye kırtasiye yardımı

Suluova Belediyesi, ihtiyaç sahibi 218 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

27.09.2019 15:46Suluova Belediyesinden 218 öğrenciye kırtasiye yardımı
Suluova Belediyesi, ihtiyaç sahibi 218 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yönelik kalemlik, defter, kalem, cetvel, kalemtıraş ve silginin yanı sıra okul çantası ile kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.
Bu tür yardımların her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Üçok, "Eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır." dedi.

Suluova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Başkan Kibar, öğrencilerle 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı
18:21 Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu
18:18 BM'den Mısır'a "göstericilere saygı duy" çağrısı
18:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet...
18:18 Gaziantep'te hastanede erkek hemşire ve hasta yakını arasında kavga
18:18 Hulusi Akar'ın doktora tezi kitap oldu
18:15 Enerji Bakanı Dönmez: Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak