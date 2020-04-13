Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Suluova Belediyesinden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı: "Virüs gideşdane evlerden...

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel dille yazılmış afişler astı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

13.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:51
Suluova Belediyesinden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı:
Amasya 'nın Suluova ilçesinde belediye insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel dille yazılmış afişler astı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, korona virüs salgını sürecinde devletin "Evde kal" çağrısına dikkati çekmek ve halkı yöresel dille mizah katarak uyarmak istediklerini belirterek "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk", "Sokranıp durma, evde kal heri", Aman heri eccük daha sabır", "Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin" ifadelerinin yer aldığı afişlerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Afişleri hazırlarken daha önce yöre halkı arasında sıklıkla kullanılan ve unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden seçtiklerini, evde kal çağrısına büyük oranda katılım gösteren ilçe halkına da tehdit ortadan kalkana kadar evde kalmalarını "Eccük sabır lazım" ifadesiyle isteyen Başkan Üçok, "İnşallah bugünleri de aşacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz zaten gerekli tedbirleri alıyor. Bilim kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında etkin bir çaba sarf ediyor. Bize düşen de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı kararların ilçemizde en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve halka 15 bin koruyucu maske dağıttıklarına değinen Üçok, ayrıca salgından dolaylı etkilenen sokak hayvanlarının da beslenmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Suluova, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haberler ›› Güncel ››Suluova Belediyesinden halka yöresel dille 'evde kal' çağrısı: 'Virüs gideşdane evlerden... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:20: 7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI - Haber 10:18: Bayındır Belediyesi Sokak Hayvanlarını da Unutmuyor - Haber 10:18: "Turizmin başkenti" Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor - Haber 10:17: Adana'da, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi - Haber 10:17: (Özel) Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu - Haber 10:10: Son dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler