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Suluova Belediyesinden sulama kanalı üstü kapatma çalışmaları

Suluova Belediyesi, Makine İkmal Kampüsü içerisinden geçmekte olan Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının üstünü kapatma çalışmaları başladı.

25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:52Suluova Belediyesinden sulama kanalı üstü kapatma çalışmaları
Belediyesi, Makine İkmal Kampüsü içerisinden geçmekte olan Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının üstünü kapatma çalışmaları başladı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova'nın dört bir tarafında devam eden çalışmalar ile Suluova'yı dev bir şantiye alanına döndürdüklerini söyledi. Üçok, "Devam eden yatırımlarımızdan birisi olan Makine İkmal ve Bakım Kampüsü içerisinden geçen DSİ kanalının üstünü kapatmak için çalışma başlattık. Ekipler kanalın üstünü kapatmak için kalıp ve beton çalışmalarını titizlikle sürdürüyor" dedi. - AMASYA

Suluova, Güncel

Kaynak: İHA

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