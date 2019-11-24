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Suluova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Suluova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlamalar yapıldı.

24.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:02Suluova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlamalar yapıldı.
Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve iki öğretmen tarafından kurum çelengi sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmenlik mesleğinin her şeyden önce bir ideal, bir hizmet mesleği olduğunu ifade eden Ahmet Davu, "Hepimiz biliyoruz ki milletlerin varlığını devam ettirmesi, gelişip kalkınması, öncelikle iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne bağlıdır. Nitelikli insan yetiştirmek de biz öğretmenlerin görevidir." dedi.
Öğrenciler tarafından "öğretmen" konulu bir skeç sahnelenerek çeşitli şiirler okundu.
Ardından mesleğe yeni başlayan 14 aday öğretmen Türk bayrağı önünde yemin etti.
Programının ödül bölümünde ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Oğul tarafından ödülleri verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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