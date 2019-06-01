Suluova'da 559 öğrenci LGS'de ter döktü

Suluova
ilçesinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sınavı (LGS
) yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, ilçede LGS'nin 4 okulda yapıldığını, sınava 559 öğrencinin katıldığını söyledi.
Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Davu, sınavın iki bölüm halinde ve aynı günde yapıldığını, sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulduğunu anlattı.
Sekiz yıllık eğitimlerini tamamlayarak nitelikli liseye yerleşebilmek için Suluova Şeker Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, 3 saat boyunca ter döktü.
Veliler ise okul bahçesinde heyecanla çocuklarını beklerken, bir yandan da dua etti.
Kaynak: AA
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