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Suluova'da belediyeden kreş hizmeti

Suluova Belediyesi tarafından kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yapıldı.

07.09.2019 11:08 Suluova'da belediyeden kreş hizmeti
Suluova Belediyesi tarafından kreş ve gündüz bakımevinin açılışı yapıldı.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, Borsa Mahallesi'ndeki kreşin açılışında, hak sahiplerine teslim edilen 3. etap TOKİ konutları bölgesinde cami, gençlik merkezi, aile sağlık merkezi, sosyal alanlar ile ortaokul bulunduğunu ancak bir anaokulu ve kreşin olmadığını söyledi.
Bu önemli eksikliği belediye olarak gidermek için kreş ve gündüz bakımevi yaptıklarını belirten Üçok, burada 36 ayın altındaki çocuklarının eğitim göreceğini, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceğini anlattı.
Daha sonra Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile Üçok, kurdelesini keserek kreş ve gündüz bakımevinin açılışını gerçekleştirdi.

Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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