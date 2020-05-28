Suluova'da kiraz hasadı başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde üreticiler kiraz hasadına başladı.

28.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:04
Amasya'nın Suluova ilçesinde üreticiler kiraz hasadına başladı.
Kiraz üreticilerinden Hasan Uygun, Amasya genelinde ilk kiraz hasadının ilçelerinde başladığını, haziran ayı sonuna kadar da devam edeceğini söyledi.
40 yıldır meyvecilik yaptığını, son 20 yıldır kiraz üretimine ağırlık verdiğini anlatan Uygun, "Getirisi çok fazla olduğundan kiraza yöneldim. Burası 24 dönüm, 1500 ağaç kiraz var. Yaklaşık 50-60 ton ürün alıyorum. Soğuk ve donun etkisinden yüzde 60'ı etkilendi. Kalan yüzde 40'ının hasadını yapıyoruz. Bir kısmını da Avrupa'ya ihraç ediyoruz." dedi. Suluova’da kiraz hasadı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Amasya, Kiraz, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Elazığ’daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Haber
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Haberler››Güncel››Suluova'da kiraz hasadı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:01: Macaristan 1. Ligi'ndeki maçlara seyirci izni - Haber 18:55: İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 37 bin 837'ye çıktı - Haber 18:55: Hatay'da 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber 18:55: AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı - Haber 18:53: Ardahan'da şiddetli rüzgar ve sağanak - Haber 18:30: Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor - Haber 17:33: Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı - Haber 17:32: Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler