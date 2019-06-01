Suluova'da "Kırmızı düdük" uygulaması

Suluova
Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz
, Jandarma
Komutanı Üsteğmen Halit Haşimioğlu ile Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, sürücülere uyarılarda bulundu, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.
Amasya-Suluova kara yolunun 1. kilometresinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 50 civarında araç denetlendi.
Sürücülere hız ve trafik kurallarına uymaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Araçlardaki çocuklara da tişört, şapka ve balon hediye edildi.
Çocuklara ayrıca, sürücünün hatalarını değerlendirmesi için "sürücü seyahat karnesi" ile hata anında uyarması için de kırmızı düdük verildi.
Jandarma ve polis trafik ekipleri ile kara yolundan, drone ile de havadan yapılan uygulamaya Kaymakam Kanyılmaz, Jandarma Komutanı Haşimioğlu ile Emniyet Müdür Vekili Erkul da katıldı.
Kanyılmaz, Ramazan Bayramı
dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından hayata geçirilen "Kırmızı düdük" uygulaması kapsamında sürücülere uyarılarda bulunarak araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka, balon ve broşür dağıttıklarını söyledi.
Uygulama ile bayram öncesi kazalarla olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Kanyılmaz, "9 gün bayram tatilimiz var, vatandaşlarımız bu uzun tatili fırsata çevirmek amacıyla akraba ve memleket ziyaretlerine gidiyor. Bu yolculuklarında kazasız belasız sevdiklerine kavuşmalarına katkıda bulunmak için 'Kırmızı düdük' uygulamasını başlattık. Sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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