Suluova'da Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Suluova
'da, 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi
'nin (BBP
) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
ve şehitler için mevlit okutuldu.
Şeker Camisi'nde okutulan mevlit öncesi konuşan BBP İlçe Başkanı Muharrem Ay, programa katılanlara teşekkür ederek, Yazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısını halen yaşadıklarını, yerinin ise asla doldurulamayacağını belirtti.
Vatan ve millet sevdalısı Yazıcıoğlu'nun büyük bir lider olduğunu ifade eden Ay, "Ölümünün 10. yılında herkes tarafından halen sevilmesi ve anılması kendisinin ve davasının doğruluğunu gösterir. Muhsin Yazıcıoğlu demek, bu ülkede insanların kardeşçe yaşamasının önünü açacak sistemin getirilmesi demekti. O sistemin geleceğini gören dış güçler ve Türkiye
'deki bağlantıları Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürdüler." dedi.
Yoğun katılımın olduğu mevlidin ardından katılanlara gül suyu ile tatlı ikram edildi.
Mevlidi, Belediye Başkanı ve AK Parti
Suluova Belediye Başkan Adayı Fatih Üçok
, MHP
Suluova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı
, İYİ Parti
Suluova Belediye Başkan Adayı Mahmut Ersu
, Alperen Ocakları
ile vatandaşlar dinledi.
belediye başkan adayı, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Suluova, Güncel
Kaynak: AA