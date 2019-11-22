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Suluova'da öğretmenler arası spor turnuvaları düzenlendi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmenler arası dart, voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.

22.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:36Suluova'da öğretmenler arası spor turnuvaları düzenlendi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmenler arası dart, voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yaptığı açıklamada turnuvaların öğretmenlerin 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde motivasyonlarının artırılması ve okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
vasıtasıyla öğretmenler arasında gönülleri birleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Davu, "Öğretmen camiasının eğitimin yanı sıra çeşitli faaliyetlerinde bulunarak hep birlikte, en güzel dayanışmayı sağlayacaklarına inanıyoruz. Centilmenlik ve dostluk içerisinde gerçekleştirilen müsabakalar buna güzel bir örnek oluşturuyor." dedi.
Suluova Mahmut Demir Spor Salonunda düzenlenen turnuvalarda, dereceye giren okul ve takımlara ödüllerinin 24 Kasım Öğretmenler günü programında verileceği bildirildi.

voleybol, Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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