Suluova'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Suluova
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenliği toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içi ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alınacağını söyledi.
Kanyılmaz, ilçedeki bütün kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, okulların, öğretmen ve idarecilerin, velilerin hep birlikte hareket ederek okulların güvenliğinin yanı sıra geleceğin teminatı çocukların başarılı eğitim öğretim yılı geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da okul güvenliği toplantılarının İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında 2007 yılında imzalanan "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında yapıldığını aktardı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, kurum ve kuruluş temsilcileri ile okul idarecileri katıldı.