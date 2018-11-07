Suluova'da Okullara "Beyaz Bayrak" Verildi

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Suluova
ilçesinde bulunan 23 okula beyaz bayrak, 12 okula ise beslenme dostu belgesi verildi.
Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, temizliği en fazla dikkat çekilen alanın okullar olduğunu, çünkü gelecek nesillerin yetiştirildiği okullardaki çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasının önemli olduğunu söyledi.
Projede milli eğitim ve sağlık müdürlüklerinin iş birliği yaptığına işaret eden İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz şunları kaydetti:
"Amacımız okul sağlığının yükseltilmesidir. Okul sağlığına yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Ayrıca sağlıklı nesiller ne kadar çok yetiştirirsek hastanelere başvuru sayısı da o kadar azalacaktır."
Daha sonra Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz
, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve protokol üyeleri tarafından okul idarecilerine belgeleri verildi.
Amasya,Suluova
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:01