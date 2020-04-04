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Suluova'da pazar yerinde maske ve yaş ile vücut ısısı denetimi yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Suluova'da, sebze ve meyve pazar yerinde denetim yapıldı.

04.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:44
Suluova'da pazar yerinde maske ve yaş ile vücut ısısı denetimi yapıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Suluova 'da, sebze ve meyve pazar yerinde denetim yapıldı.
Semt pazar yerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis ile zabıta ekipleri, maske takmayanlar ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanlara yönelik denetim yaptı.
Zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşların vücut ısısını da ölçerek. talimatlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine pazar yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını, tezgahların 3 metre aralıklarla yerleştirildiğini, esnaf ve halka sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunarak maske ve eldiven dağıttıklarını söyledi.
Belirli yerlere dezenfektan yerleştirerek ateş ölçer ile vücut ısısı ölçümü yaptıklarını anlatan Üçok, zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacaklarına inandığını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Zabıta, Polis, Güncel
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