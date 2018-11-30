30 Kasım 2018, 18:10
»»

Suluova'da "Peygamberimiz ve Gençlik" Konulu Konferans

Suluova

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Suluova Belediyesi'nde düzenlen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in (sav) insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, anlatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Osman Eğin tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verildi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Osman Eğin'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, kurum, kuruluş temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Süleyman Çoban,Kuran-ı Kerim,Suluova
30 Kasım 2018 Cuma 18:10