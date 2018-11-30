Suluova'da "Peygamberimiz ve Gençlik" Konulu Konferans

Suluova
İlçe Müftülüğü tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Suluova Belediyesi'nde düzenlen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü.
İlçe Müftüsü Süleyman Çoban
, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in (sav) insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, anlatmayı ve tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından, Osman Eğin tarafından, "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verildi.
Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz
, Osman Eğin'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Programa, Belediye Başkanı Fatih Üçok
, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, kurum, kuruluş temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Süleyman Çoban,Kuran-ı Kerim,Suluova