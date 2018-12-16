Suluova'da Türk Halk Müziği Konseri

Suluova
ilçesinde Bafra
Musiki Cemiyeti tarafından Türk Halk Müziği Konseri verildi.
Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok
, kültür merkezi binası yaparak ilçedeki bir büyük eksikliği giderdiklerini söyledi.
Üçok, bir diğer eksiklik olan Musiki Cemiyetini kurarak ilçenin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına canlılık ve renk katacaklarını söyledi.
Daha sonra, Suluovalı yazar ve şair Mustafa Ayvalı
şiirler okudu. Ardından Bafra Musiki Cemiyeti tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.
Program sonunda Üçok, Bafra Musiki Cemiyeti Şefi Levent Aydın
'a çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti.
Bafra,Suluova
16 Aralık 2018 Pazar 11:20