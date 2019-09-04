Suluova'da yaz spor okulu sona erdi

Suluova
Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor
okulu sona erdi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki yaz spor okulu kapanış töreninde yaptığı konuşmada, 4 yıldır düzenli olarak açtıkları yaz spor okulunda yüzlerce gence çeşitli branşlarda spor yapma imkanı sunduklarını söyledi.
Önemli bir spor altyapısına sahip ilçeden başarılı sporcuların çıktığını aktaran Üçok, "Spor yapmak isteyen gençlerimizin taleplerine cevap vermek için bu faaliyeti sürdüreceğiz. İlçe sporuna yatırımlarımız neticesinde bölgemizden birçok başarılı sporcumuz çıkmaktadır. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize hem Belediyespor Kulübü olarak yıl boyunca hem de yaz spor okulu açarak 2 ay boyunca hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından güreş ve tekvandocu sporcular gösteri sundu.
Program sonunda yaz spor okulu futbol turnuvasına katılan takım ve antrenörlere Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Üçok ve Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Oğul tarafından belge ve plaket verildi.