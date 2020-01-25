Haberler » Güncel » Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor - Haber

Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:14Suluova'daki TOKİ konutları yükseliyor
Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok; inşaatı hızla yükselen 4. Etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Göreve geldiği günden itibaren ilçenin ve dönüşümü için büyük projelere imza atan Belediye Başkanı Fatih Üçok, Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ve Saraydüzü Mahallesi'nin kesiştiği bölgede inşaatı hızla yükselen 4. etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu.

Konutların hızla yükseldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yeni bir yaşam merkezi olacak olan 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulunduk. Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. İlçemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. En büyük projemiz halkımızın mutluluğudur" dedi. - AMASYA

Yeni Mahalle, Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52  Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
17:52  Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı Açıklaması
17:50  İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi
17:50  Günün Özeti
17:50  Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
25.01.2020 17:54:03