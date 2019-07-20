Suluova'dan kurbanlık sevkiyatı başladı

Amasya
'nın Suluova
ilçesinden başka illere kurbanlık sevkiyatı başladı.
Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman, yaptığı açıklamada, yeterince kurbanlık olduğunu, tüm kurbanlıkların veteriner kontrollerinden geçirilerek başka illere gönderildiklerini belirtti. Türkiye
'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 4'ünü Suluovalı besicilerin karşıladığını aktaran Kodaman, şunları kaydetti:
"Suluova'da 55 bin civarında hayvanımız var. Bunun 15 bini dışarıya gidiyor. İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya gibi bölgelere sevkiyat yapılıyor. 5 bin hayvan kadar da iç pazarımızda bulunuyor. Hayvanların canlı olarak kilogram fiyatı 20 ila 21 lira arasında değişmektedir."
Besicilerin Kurban Bayramı'ndan umutlu olduğuna işaret eden Kodaman, "Avrupa standartlarında besicilik yapıyoruz. Verimli besi ırkları besliyoruz. İlçedeki besi bölgesi kaliteli ve leziz et için güzel ve uygun ancak besicilerin kazanç olarak sıkıntıları bulunuyor. Besiciler devletten destek bekliyor." ifadesini kullandı.