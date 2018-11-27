Suluova Meydan Camisi Yapım Çalışmaları

Suluova
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, yapımına başlanan 3 bin 500 kişilik Meydan Cami inşaatında incelemelerde bulundu.
Cami Yaptırma Derneği Başkanı Hasan Basri
İnan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Üçok, yapımı hızla süren Meydan Camisi'nin en kısa sürede ve en güzel şekilde tamamlanması için yoğun gayret gösterildiğini söyledi.
Üçok, caminin ilçeye şehir kimliği kazandıracağını belirterek şöyle devam etti:
"Bölgemizin en büyük camisi Osmanlı mimarisinde yapılacak olup, 4 yarım kubbe, üzerinde 1 tam kubbe, Cami altında 11 adet iş yeri, 500 kişilik konferans salonu, gasilhane, şadırvan, abdest alma yerleri ve diğer donatıları olan büyük bir eser olacak. Meydan Cami inşaat alanı 2 bin 500 metrekare, cami binası ise bin 800 metrekare alandan oluşmakta. Cami ile çevre donatılarının toplam maliyeti ise yaklaşık 15 milyon lira olup 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır."
Hasan Basri,Fatih Üçok,Suluova