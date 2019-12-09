Haberler » Ekonomi » Suluova OSB yatırımcıların gözdesi - Ekonomi

Suluova OSB yatırımcıların gözdesi

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu.

09.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:02Suluova OSB yatırımcıların gözdesi
'nın ilçesinde bulunan Suluova Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu.

Geçen hafta yaklaşık 45 milyon liralık yatırım yapacak 9 firmayla yer tahsis sözleşmelerinin yapılmasının ardından 2 firmayla daha yaklaşık 19 milyon liralık sözleşme imzalandı. Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kapasite artışı ile yeni talepte bulunan firma sayısının 11'e ulaştığını ve toplamda 64 bin 872 metrekare yer tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti. Suluova OSB'ye talebin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Üçok, "İnşallah Suluovamız önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve hızla göç alan bir ilçe olacak" dedi.

Yeni yatırımcıları Suluova'ya davet eden ve yatırım kararı alan firma yetkililerine teşekkür eden Üçok imkanlar kapsamında her türlü desteği sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Suluova adı sanayisi ile birlikte anılmaya başladı ve şehrimiz sanayi alanında da adından söz ettirecektir. İmzaladığımız sözleşme yatırımcımıza ve Suluovamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - AMASYA

Organize Sanayi Bölgesi, Suluova, Amasya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:12 Veri ihlalleri hasta bakım süreçlerini olumsuz etkiliyor - Ekonomi
11:09 Adalet Bakanı Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz - Ekonomi
11:05 Seferihisar'ın sağlık turizmini uçuracak tesisin temeli 2020'de atılacak - Ekonomi
11:04 Elazığ'ın somon ve alabalığı Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor - Ekonomi
11:04 Türk Eximbank, Marka Kredisi Desteğini artırıyor - Ekonomi
10:58 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:39 15 sene önce arkadaşının hediye ettiği tespih hayatını değiştirdi - Ekonomi
10:20 1 Ocak'tan itibaren Yeni Türk Lirası banknotlarının değeri kalmayacak - Ekonomi
10:18 Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi - Ekonomi
10:18 Ahşap ustası, 25 yıldır yaptığı oymacılık mesleğini çocuklara adadı - Ekonomi
9.12.2019 11:17:14