Suluova Osb'ye 50 Milyon Liralık Yatırım

Suluova Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) yapılacak 50 milyon liralık yatırım için protokol imzalandı. Amasya
Valiliğinde düzenlenen törende konuşan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Osman Varol, Avrupa
'nın en büyük ayakkabı üreticilerinden olan Ziylan Grup firmasının Suluova OSB'ye toplamda 50 milyon liralık yatırım kararı aldığını belirtti.
Amasya'ya sanayi yatırımların artması için sürekli çaba içerisinde olduklarını belirterek Ziylan Grup Firma yetkililerine teşekkür eden Varol, şöyle konuştu:
"Suluova OSB'de Türkiye
'nin önde gelen ayakkabı firmalarından olan Ziylan Grup tesis kurmaya karar verdi. Bunun yer tahsisi ile ilgili şirket temsilcileri ve OSB yönetimi arasında imzalar atıldı. Bu gerçekten hayırlı bir iş. İlk etapta 6-7 ay içerisinde ön yatırım gerçekleşerek 200 kişinin üzerinde bir istihdam sağlanacak. Akabinde 30 aylık sürede yapılacak yatırımın boyutu ise 50 milyon lirayı bulacak ve yıllık 15 milyon çift ayakkabı tabanı üretilecek. Burada yaklaşık 600 insanımız iş imkanına kavuşacak. Bu Suluova ilçemizde ve ilimizdeki en büyük yatırımlardan biri olacak. Bu önemli ve büyük yatırımla Suluova'mız özellikle ayakkabı tabanı üretimi konusunda Türkiye'nin önemli üslerinden birisi haline gelecek."
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Belediye Başkanı Fatih Üçok
ise yatırım için Suluova OSB'yi tercih eden Ziylan Grup yetkililerine teşekkür etti.
Üçok, şunları kaydetti:
"Suluova OSB hakikaten konum itibariyle Amasya'mızın en gözde arazileri üzerinde kurulmuş bir sanayi bölgesidir. Suluova OSB'de bugün itibarıyla 28 yatırımcı ve 2 bini üzerinde çalışanı olan, 125 milyonluk yatırım boyutuna ulaşmış bir sanayiye kavuştuk. Şimdiki 50 milyonluk yatırım ise Suluova OSB'e, ilçemize, ilimize ve ülkemize taze kan verecektir. İnşallah 30 ay içerisinde tamamlandığında 600 kişinin üzerinde istihdam sağlayacak. Suluova ekonomisine ve nüfusuna önemli bir katkı sağlayacaktır. 37 bin metrekare kapalı alanıyla Suluova OSB' de en büyük işletmemiz olacak, toplamda da 80 bin metrekarelik bir arsayı kendilerine yüzde 80'i bedelsiz olarak bugün devrini yapıyoruz."
Konuşmaların ardından Suluova OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Varol, Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok ile Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kayalı
arasında yer tahsisi için protokol imzalandı.
İmza törenine, Suluova TSO Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Aksu
ve yönetim kurulu üyeleri, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükarıkan ile diğer yetkililer katıldı.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:31