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Sumak alabilmek için birbirleri ile yarıştılar

Sumağın korona virüse karşı iyi geldiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tuttu.

27.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:45
Sumak alabilmek için birbirleri ile yarıştılar
Sumağın korona virüse karşı iyi geldiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tuttu.
Aktarlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe uyarılarına uymadığı görüldü. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye 'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sumağın korona virüse karşı etkili olduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlayınca Kızıltepeliler sumak almak için aktar ve baharatçıların yolunu tuttu. Ancak aktarcıların önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Gıda dükkanı işleten Şeyhmus Karayağız, sumak satışına ilginin arttığını söyledi. Karayağız, "İnternetten çıktı korona virüsü için diyorlar. İnternete girmişler birisi anlatmış. Şuanda yok satıyoruz" dedi.
Kilosunu 25 liradan sattıklarını ifade eden bir başka esnaf da satışların çok iyi gittiğini belirterek, "Allah'a çok şükür çalışıyoruz. Hepsini idare ediyoruz. Yalnız çok kalabalık, üzerimize saldırıyorlar. Kızıltepe, Mardin, Cizre, Silopi'de doludur" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Güncel

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