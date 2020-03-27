Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sumak alabilmek için birbirleri ile yarıştılar

Sumağın korona virüse karşı iyi geldiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tuttu.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Sumak alabilmek için birbirleri ile yarıştılar
Sumağın korona virüse karşı iyi geldiği iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar aktar ve baharatçıların yolunu tuttu. Aktarlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe uyarılarına uymadığı görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye 'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sumağın korona virüse karşı etkili olduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlayınca Kızıltepeliler sumak almak için aktar ve baharatçıların yolunu tuttu. Ancak aktarcıların önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Gıda dükkanı işleten Şeyhmus Karayağız, sumak satışına ilginin arttığını söyledi. Karayağız, "İnternetten çıktı korona virüsü için diyorlar. İnternete girmişler birisi anlatmış. Şuanda yok satıyoruz" dedi.

Kilosunu 25 liradan sattıklarını ifade eden bir başka esnaf da satışların çok iyi gittiğini belirterek, "Allah'a çok şükür çalışıyoruz. Hepsini idare ediyoruz. Yalnız çok kalabalık, üzerimize saldırıyorlar. Kızıltepe, Mardin, Cizre, Silopi'de doludur" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sumak alabilmek için birbirleri ile yarıştılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:59: Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı - Haber 13:59: Ekmek satışında yeni düzenleme - Haber 13:59: BAYBURT Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi - Haber 13:58: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:58: WWF'den "Dünya Dayanışma Saati"nde evde yapılabilecek etkinlik önerileri - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber