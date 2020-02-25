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Sumak fidanı dağıtıldı

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve Musabeyli Kaymakamlığı işbirliğiyle köylülere 2 bin sumak fidanı dağıtıldı.

25.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:38Sumak fidanı dağıtıldı
Orman İşletme Müdürlüğü ve Kaymakamlığı işbirliğiyle köylülere 2 bin sumak fidanı dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarda üretilen 2 bin sumak fidanı, Musabeyli ilçesinde dikim yapılmak üzere dağıtım töreni düzenlenerek vatandaşlara dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, baharat üretiminde kullanılan sumak bitkisinin önemli olduğunu ifade ederek, "Kilis'in yeşil alanlarının arttırılması adına fidanlıklarımızda üretilen fidanların çiftçilerimize ekonomik getiri sağlaması, Kilis için fidan dağıtım faaliyetlerimiz devam edecektir "dedi. - KİLİS

Orman İşletme Müdürlüğü, Musabeyli, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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